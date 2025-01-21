Переговоры представителей Украины с командой Дональда Трампа могут состояться в феврале — Давид Арахамия

Переговоры могут пройти в начале февраля во время«Украинской недели» в Вашингтоне.

Переговоры представителей Украины с командой президента США Дональда Трампа могут пройти в феврале. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона.

Он уточнил, что переговоры могут пройти в начале февраля во время Украинской недели в Вашингтоне.

«В начале февраля будет «Украинская неделя» в Вашингтоне. Я думаю, что там действительно будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем. Через несколько недель будем иметь все необходимые новости», – отметил Арахамия.

Однако политик не раскрыл подробностей.

Ранее Президент Украины заявил, что в 2025 году есть шанс закончить войну с помощью американской и европейской поддержки.

Владимир Зеленский заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп может оказаться решающим в завершении войны и может помочь остановить Путина.

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