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Суддя Верховного Суду Семен Стеценко звернувся до СБУ щодо перевірки повідомлень у медіа щодо начебто наявності у нього громадянства РФ

15:41, 21 січня 2025
У Верховному Суді заявили, що результати розгляду вказаного звернення будуть повідомлені додатково.
Суддя Верховного Суду Семен Стеценко звернувся до СБУ щодо перевірки повідомлень у медіа щодо начебто наявності у нього громадянства РФ
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Суддя КАС ВС Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки повідомлень у засобах масової інформації  щодо начебто наявності у нього громадянства Російської Федерації. Про це повідомили у пресслужбі ВС.

«У медіа поширюється інформація про начебто наявність у судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Семена Стеценка громадянства російської федерації. 

Вважаючи зазначену інформацію такою, що не відповідає дійсності, Семен Стеценко звернувся до Служби безпеки України щодо перевірки наведених у медіа тверджень стосовно наявності в нього громадянства рф», - заявили у Суді.

Також у ВС додали, що про результати розгляду вказаного звернення буде повідомлено додатково.

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суд суддя Верховний Суд

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