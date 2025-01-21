Дональд Трамп подписал указ о создании Департамента эффективности госуправления DOGE, который должен возглавить Илон Маск

Цифровая служба США переименована в Службу DOGE США, и она будет работать при исполнительном офисе Президента США, а также будут созданы команды в отдельных агентствах США.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании и внедрении президентского Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Напомним, предварительно анонсировалось, что DOGE возглавит Илон Маск. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бизнесмен Вивек Рамасвами, который вместе с Илоном Маском должен был работать над сокращением государственного аппарата США в Департаменте эффективности правительства (DOGE), решил выйти из DOGE.

Кроме того, другим указом Дональд Трамп отдал приказ реформировать процесс найма на государственную службу в федеральных агентствах.

Следовательно, указом от 20 января 2025 г. учрежден Департамент эффективности правительства для выполнения президентской программы DOGE путем модернизации федеральных технологий и программного обеспечения для максимального повышения эффективности и производительности правительства.

Цифровая служба Соединенных Штатов (United States Digital Service, USDS) публично переименована в Службу DOGE Соединенных Штатов (USDS). Она создана при Исполнительном офисе Президента США.

Напомним, USDS была основана при президенте Бараке Обаме для обновления определенных государственных сайтов и выполнения отдельных указаний.

Как отмечается в указе, в Исполнительном офисе Президента США должен быть назначен администратор USDS, подчиняющийся главе аппарата Белого дома. Кроме того, в рамках USDS, создана «Временная организация US DOGE Service». Временная организация службы DOGE США возглавляется администратором USDS и занимается продвижением 18-месячной программы DOGE Президента.

Действие временной организации службы DOGE США приостанавливает свое действие 4 июля 2026 года.

Команды DOGE. После консультации с USDS каждый руководитель агентства создает в своих соответствующих агентствах команду DOGE, состоящую по меньшей мере из 4 сотрудников, которые могут включать специальных государственных служащих, нанятых или назначенных в течение 30 дней с даты этого указа.

Руководители агентств выбирают членов команды DOGE по согласованию с администратором USDS. Каждая команда DOGE обычно включает в себя одного руководителя группы DOGE, одного инженера, одного специалиста по кадрам и одного юриста. Руководители агентств должны обеспечить, чтобы руководители команд DOGE координировали свою работу с USDS и консультировали своих руководителей агентств по выполнению программы DOGE президента.

Администратор USDS начинает Инициативу по модернизации программного обеспечения для улучшения качества и эффективности общегосударственного программного обеспечения, сетевой инфраструктуры и систем информационных технологий (ИТ). Кроме всего прочего, администратор USDS сотрудничает с руководителями агентств, чтобы способствовать взаимодействию между сетями и системами агентств, обеспечивать целостность данных и содействовать ответственному сбору и синхронизации данных.

Руководители агентств должны принимать все необходимые меры в координации с администратором USDS и в максимальном объеме, что соответствует закону, чтобы обеспечить полный и оперативный доступ USDS ко всем незасекреченным записям агентства, систем программного обеспечения и ИТ-систем.

Напомним, как ранее отмечал Илон Маск, большинство государственных решений по правоприменению и дискреционным расходам принимаются не демократически избранным президентом и даже не его политическими назначенцами, а миллионами неизбранных и неназначенных государственных служащих в государственных учреждениях, которые считают себя защищенными от увольнения благодаря гарантиям государственной службы.

Итак, речь идет о трех видах реформ: отмене нормативных актов, сокращении чиновников и экономии средств.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп также подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит. Напомним, что за вопросы выплат организациям в иностранных странах отвечает, в частности, Агентство США по международному развитию (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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