ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей

Представление о назначении двух судей на должности в местные суды внесут Президенту.

Высший совет правосудия 21 января принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в местные суды.

В частности:

Гончаровой-Парфеновой Ольги Олеговны – на должность судьи Ренийского районного суда Одесской области;

Радановича Григория Михайловича – на должность судьи Бориславского городского суда Львовской области.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в 2024 году ВСП принял 4 решения о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

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