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Как снизить травмирование работников в условиях войны

16:58, 21 января 2025
Пенсионный фонд подчеркнул необходимость проведения инструктажей для работников по соблюдению мер безопасности во время воздушной тревоги.
Как снизить травмирование работников в условиях войны
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Пенсионный фонд в Донецкой области рассказывает, как снизить травмы работников в условиях войны.

Отмечается, что во избежание/минимизации последствий опасностей во время военного положения и обеспечения конституционных прав работников работодатель должен обеспечивать выполнение необходимых профилактических мероприятий в соответствии с изменяющимися обстоятельствами.

Основными мерами по предотвращению несчастных случаев в результате ведения боевых действий при выполнении работниками трудовых обязанностей являются:

проведение инструктажей для работников по мерам безопасности во время воздушной тревоги;

обеспечение действенного контроля за неукоснительным исполнением работниками мер, предусмотренных в случае получения сигнала «Воздушная тревога»;

проведение обучения по оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим в результате ведения боевых действий;

обеспечение бесплатно средствами индивидуальной защиты (специальной одеждой, обувью и т.п.) по установленным нормам (приказ Минсоцполитики от 29.11.2018 №1804).

Учитывая реальность возможных рисков для работников, работодатель может дополнительно, сверх установленных норм, выдавать определенные средства индивидуальной защиты, в том числе бронежилеты, защитные каски, противогазы и т.д.

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война Пенсионный фонд

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