Пенсійний фонд в Донецькій області розповідає, як знизити травмування працівників в умовах війни.
Зазначається, що для уникнення/мінімізації наслідків небезпек під час воєнного стану та забезпечення конституційних прав працівників роботодавець має забезпечувати виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються.
Основними заходами щодо запобігання нещасним випадкам внаслідок ведення бойових дій під час виконання працівниками трудових обов’язків є:
Враховуючи реальність можливих ризиків для працівників, роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати певні засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети, захисні каски, протигази тощо.
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