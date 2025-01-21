Пенсійний фонд підкреслив необхідність проведення інструктажів для працівників з питань дотримання заходів безпеки під час повітряної тривоги.

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Пенсійний фонд в Донецькій області розповідає, як знизити травмування працівників в умовах війни.

Зазначається, що для уникнення/мінімізації наслідків небезпек під час воєнного стану та забезпечення конституційних прав працівників роботодавець має забезпечувати виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються.

Основними заходами щодо запобігання нещасним випадкам внаслідок ведення бойових дій під час виконання працівниками трудових обов’язків є:

проведення інструктажів для працівників щодо заходів безпеки під час повітряної тривоги;

забезпечення дієвого контролю за неухильним виконанням працівниками заходів, передбачених у разі отримання сигналу «Повітряна тривога»;

проведення навчання щодо надання першої домедичної допомоги потерпілим внаслідок ведення бойових дій;

забезпечення безоплатно засобами індивідуального захисту (спеціальним одягом, взуттям тощо) за встановленими нормами (наказ Мінсоцполітики від 29.11.2018 №1804).

Враховуючи реальність можливих ризиків для працівників, роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати певні засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети, захисні каски, протигази тощо.

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