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Державна архівна служба поновила розгляд заяв та архівних документів на проставлення апостилю

11:58, 21 січня 2025
Розгляд заяв та архівних документів на проставлення апостилю поновили після відновлення інфраструктуру державних реєстрів.
Державна архівна служба поновила розгляд заяв та архівних документів на проставлення апостилю
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що 20 січня повноцінно відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. 

21 січня Державна архівна служба України повідомила про поновлення розгляду заяв та архівних документів на проставлення апостилю.

«Інформуємо, що Державна архівна служба України поновлює розгляд заяв та документів на проставлення апостилю.

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 044 275 36 55, 044 275 45 22, 044 273 30 54», - сказано у повідомленні.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

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Державна архівна служба України

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