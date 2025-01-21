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Володимир Зеленський обговорив зі Спікером Сеймасу Литви нові санкції та військову допомогу

14:14, 21 січня 2025
Президент Зеленський зустрівся з делегацією Литви на чолі зі Спікером Саулюсом Сквернялісом.
Володимир Зеленський обговорив зі Спікером Сеймасу Литви нові санкції та військову допомогу
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Сеймасу Литви, яку очолив Спікер парламенту Саулюс Скверняліс. Це перший візит Скверняліса до України після обрання на посаду. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Зеленський висловив подяку литовському народу та уряду за непохитну підтримку України з початку війни, зазначивши, що Литва надала допомогу на понад 1,5 мільярда євро, з яких половина — оборонна підтримка. Президент підкреслив важливість цієї допомоги для зміцнення позицій України на фронті.

Литва виділяє щонайменше 0,25 % свого ВВП на безпеку України, а нещодавно передала 4500 FPV-дронів, закуплених у литовських виробників, в межах коаліції дронів. Країна активно підтримує Україну у розмінуванні та зміцненні протиповітряної оборони та артилерії.

Під час зустрічі обговорювались нові санкції ЄС, продовження військово-технічної співпраці та спільні проєкти в оборонно-промисловій галузі. Зеленський також подякував Литві за лідерство у підтримці України на шляху до ЄС та НАТО.

Спікер Литви Саулюс Скверняліс підтвердив готовність країни надавати Україні подальшу оборонну та гуманітарну підтримку, відбудовувати інфраструктуру та підтримувати реабілітацію українських військових. Він наголосив, що Литва підтримує ідею повного звільнення українських територій, включно з Кримом, та притягнення російського диктатора до відповідальності.

«Ми розуміємо мир як повне звільнення українських територій, включно з Кримом, покарання диктатора за воєнні злочини, притягнення його до юридичної та фінансової відповідальності та повноправне членство України в НАТО і ЄС», — зазначив Скверняліс.

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