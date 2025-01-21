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Владимир Зеленский обсудил со Спикером Сеймаса Литвы новые санкции и военную помощь

14:14, 21 января 2025
Президент Зеленский встретился с делегацией Литвы во главе со Спикером Саулюсом Сквернялисом.
Владимир Зеленский обсудил со Спикером Сеймаса Литвы новые санкции и военную помощь
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Сеймаса Литвы, которую возглавил Спикер парламента Саулюс Сквернялис. Это первый визит Сквернялиса в Украину после избрания на должность. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский выразил благодарность литовскому народу и правительству за непоколебимую поддержку Украины с начала войны, отметив, что Литва оказала помощь на более чем 1,5 миллиарда евро, из которых половина - оборонная поддержка. Президент подчеркнул важность этой помощи для укрепления позиций Украины на фронте.

Литва выделяет не менее 0,25% своего ВВП на безопасность Украины, а недавно передала 4500 FPV-дронов, закупленных у литовских производителей, в рамках коалиции дронов. Страна активно поддерживает Украину в разминировании и укреплении противовоздушной обороны и артиллерии.

Во время встречи обсуждались новые санкции ЕС, продолжение военно-технического сотрудничества и совместные проекты в оборонно-промышленной отрасли. Зеленский также поблагодарил Литву за лидерство в поддержке Украины на пути в ЕС и НАТО.

Спикер Литвы Саулюс Сквернялис подтвердил готовность страны предоставлять Украине дальнейшую оборонную и гуманитарную поддержку, восстанавливать инфраструктуру и поддерживать реабилитацию украинских военных. Он подчеркнул, что Литва поддерживает идею полного освобождения украинских территорий, включая Крым, и привлечения российского диктатора к ответственности.

«Мы понимаем мир как полное освобождение украинских территорий, включая Крым, наказание диктатора за военные преступления, привлечение его к юридической и финансовой ответственности и полноправное членство Украины в НАТО и ЕС», - отметил Сквернялис.

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санкции Литва Владимир Зеленский военная помощь

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