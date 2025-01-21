Кличко планирует вернуться на ринг, чтобы сразиться за титул и стать самым старшим чемпионом мира

Если Владимир Кличко выигрывает титул, то он станет самым старшим чемпионом мира.

Источник фото: Даниил Павлов

Владимир Кличко готовится возвратиться на ринге. Украинец может стать самым старшим чемпионом супертяжелого веса. Его промоутер Том Лоффлер рассказал ESNEWS о его возвращении.

«Владимир сказал, что сразится за титул и побьет рекорд Джорджа Формана, поэтому увидим. Ему 48 лет, в марте будет 49. Если кто и способен это сделать, то это Владимир», — сказал Лоффер в комментарии.

Если Кличко выигрывает титул, то он станет самым старшим чемпионом мира. Сейчас этот рекорд принадлежит легендарному Джорджу Форману, победившему Майкла Мурера в 1994-м в возрасте 45 лет.

В последний раз Кличко выходил на ринг в апреле 2017 года.

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