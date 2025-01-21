В Запорожье судили охранника магазина за уклонение от мобилизации

В Запорожье мужчину приговорили к трем годам.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья по делу № 335/2347/24 вынес приговор мужчине, который более года избегал мобилизации после получения повестки. Он приговорен к трем годам лишения свободы по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Подсудимый, охранник одного из магазинов Запорожья, в декабре 2023 года получил повестку после признания годным к военной службе. Однако он не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) и в течение года уклонялся от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину, но заявил, что решение военно-врачебной комиссии (ВВК) о его пригодности считает ошибочным. По его словам, с 2016 года он ежегодно получал отсрочку по состоянию здоровья. Мужчина также утверждал, что просил ВВК восстановить медицинскую документацию, которая осталась в городе Мариуполь, однако эти просьбы не были учтены.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.