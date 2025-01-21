У Запоріжжі судили охоронця магазину за ухилення від мобілізації

У Запоріжжі чоловіка засудили до трьох років.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя у справі № 335/2347/24 виніс вирок чоловікові, який понад рік уникав мобілізації після отримання повістки. Його засуджено до трьох років позбавлення волі за статтею 336 Кримінального кодексу України.

Підсудний, охоронець одного з магазинів Запоріжжя, у грудні 2023 року отримав повістку після визнання придатним до військової служби. Проте він не з’явився до територіального центру комплектування (ТЦК) і протягом року ухилявся від мобілізації.

На суді чоловік визнав свою провину, але заявив, що рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про його придатність вважає помилковим. За його словами, з 2016 року він щорічно отримував відстрочку за станом здоров'я. Чоловік також стверджував, що просив ВЛК відновити медичну документацію, яка залишилася у місті Маріуполь, проте ці прохання не були враховані.

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.

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