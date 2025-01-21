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Кличко планує повернутися на ринг, щоб битися за титул і стати найстаршим чемпіоном світу

13:56, 21 січня 2025
Якщо Володимир Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу.
Кличко планує повернутися на ринг, щоб битися за титул і стати найстаршим чемпіоном світу
Джерело фото: Данило Павлов
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Володимир Кличко готується повернутися на рингу. Українець може стати найстаршим чемпіоном суперважкої ваги. Його промоутер Том Лоффлер розповів ESNEWS про його повернення.

«Володимир сказав, що битиметься за титул і поб'є рекорд Джорджа Формана, тож побачимо. Йому 48 років, у березні буде 49. Якщо хтось і здатен це зробити, то це Володимир», — сказав Лоффер у коментарі.

Якщо Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера в 1994-му у віці 45 років.

Востаннє Кличко виходив на ринг у квітні 2017 року.

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