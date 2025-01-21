Государственная архивная служба возобновила рассмотрение заявлений и архивных документов на проставление апостиля

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что 20 января полноценно восстановлена инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян.
21 января Государственная архивная служба Украины сообщила о возобновлении рассмотрения заявлений и архивных документов на проставление апостиля.
«Информируем, что Государственная архивная служба Украины возобновляет рассмотрение заявлений и документов на проставление апостиля.
Справочную информацию можно получить по телефонам: 044 275 36 55, 044 275 45 22, 044 273 30 54», - говорится в сообщении.
Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.
Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.
Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.
Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.
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