Государственная архивная служба возобновила рассмотрение заявлений и архивных документов на проставление апостиля

Рассмотрение заявлений и архивных документов на проставление апостиля возобновили после восстановления инфраструктуры государственных реестров

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что 20 января полноценно восстановлена ​​инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян.

21 января Государственная архивная служба Украины сообщила о возобновлении рассмотрения заявлений и архивных документов на проставление апостиля.

«Информируем, что Государственная архивная служба Украины возобновляет рассмотрение заявлений и документов на проставление апостиля.

Справочную информацию можно получить по телефонам: 044 275 36 55, 044 275 45 22, 044 273 30 54», - говорится в сообщении.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

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