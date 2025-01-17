В 2024 году ВСП принял 4 решения о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей

В прошлом году в ВСП поступило 5 представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, по результатам рассмотрения которых было принято 4 решения о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение 2024 года поступило 25 ходатайств Офиса Генерального прокурора, а именно:

15 ходатайств о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением судьи к уголовной ответственности;

10 ходатайств о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

В течение 2024 года в ВСП поступило 5 представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, по результатам рассмотрения которых ВСП принял 4 решения о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи и 1 решение о возвращении представления о предоставлении согласия на содержание под стражей в связи с несоответствием требованиям закона Украины «О Высшем совете правосудия».

По результатам рассмотрения ходатайств в течение 2024 года Высшим советом правосудия принято:

16 решений об удовлетворении ходатайств Офиса Генерального прокурора о временном отстранении судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

8 решений о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности;

1 решение о возвращении без рассмотрения ходатайства о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия.

Напомним, Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – декабря 2024 принял решение об увольнении 285 судей.

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