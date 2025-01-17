У 2024 році ВРП ухвалила 4 рішення про надання згоди на утримання судді під вартою

У минулому році до ВРП надійшло 5 подань про надання згоди на утримання судді під вартою, за результатами розгляду яких було прийнято 4 рішення про надання згоди на утримання під вартою судді.

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом 2024 року надійшло 25 клопотань Офісу Генерального прокурора, а саме:

15 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

10 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Упродовж 2024 року до ВРП надійшло 5 подань про надання згоди на утримання судді під вартою, за результатами розгляду яких ВРП прийнято 4 рішення про надання згоди на утримання під вартою судді та 1 рішення про повернення подання про надання згоди на утримання під вартою у зв’язку з невідповідністю вимогам закону України «Про Вищу раду правосуддя».

За результатами розгляду клопотань протягом 2024 року Вищої радою правосуддя ухвалено:

16 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

8 рішень про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про повернення без розгляду клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – грудня 2024 року ухвалила рішення щодо звільнення 285 суддів.

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