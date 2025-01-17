Поки батько на передовій, син підпалює військові авто на замовлення — суд у Вінниці залишив під арештом 18-річного хлопця

Молодик підпалив автівку військового у відставці й волонтера, за що йому обіцяли винагороду в 20 тисяч.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Вінницький апеляційний суд вирішив залишити під вартою 18-річного підозрюваного у підпалі автівки військовослужбовця у відставці й волонтера. Водночас апеляційну скаргу адвоката порушника відхилив. Про це повідомляє пресслужба суду.

Аргументи захисника, зокрема, про стійкі соціальні зв’язки підозрюваного та службу його батька в ЗСУ на найгарячішому напрямку, про щире каяття і сприяння слідству не переконали колегію суддів скасувати ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду й застосувати до підозрюваного домашній арешт або визначити понад 60 з половиною тисяч гривень застави (справа №127/1084/25).

На думку ж прокурора, жоден із цих запобіжних заходів стримуючим фактором для молодика не буде. Він вважає ухвалу міського суду законною, зважаючи ще й на те, що підозрюваному інкримінують тяжкий злочин – дії на користь державі-агресорці і на шкоду Україні.

За версією слідства, на початку січня 18-річний хлопець із Хмільницького району пошкодив мікроавтобус жителя райцентру: облив його бензином і підпалив. Гадав, що машина з камуфляжним візерунком належить місцевому ТЦК. Завдання знаходити і знищувати вогнем військові автівки юнак отримав від користувача одного з інтернет-месенджерів. За це йому пообіцяли 20 тисяч гривень грошової винагороди.

Таким чином, хлопець підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Йому загрожує покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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