У ДІАМ пояснили, як переконатись, що складена Декларація показників будівельної продукції відповідає вимогам закону

Відповідно до закону, знак відповідності технічним регламентам наноситься на будівельну продукцію, щодо якої виробником складена декларація показників.

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Державна інспекція архітектури та містобудування України пояснила, як переконатись, що складена декларація показників будівельної продукції та нанесений знак відповідності технічним регламентам відповідають вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».

Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» (далі – Закон) якщо будівельна продукція охоплюється національним стандартом для цілей застосування цього Закону або відповідає висновку про технічну прийнятність, виданому щодо неї, виробник складає декларацію показників при введенні такої продукції в обіг. Виробник шляхом складання декларації показників бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції таким задекларованим показникам.

Згідно зі статтею 6 Закону декларація показників складається з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за формою та згідно з Інструкцією, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1458 «Деякі питання надання будівельної продукції на ринку».

Відповідно до статті 8 Закону знак відповідності технічним регламентам наноситься на будівельну продукцію, щодо якої виробником складена декларація показників.

Виробник шляхом нанесення знаку відповідності технічним регламентам, що здійснюється ним або його уповноваженим представником, бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам, а також за її відповідність усім застосовним вимогам, визначеним цим Законом та відповідними технічними регламентами, якими передбачено нанесення знаку відповідності технічним регламентам.

Правила та умови нанесення знаку відповідності технічним регламентам встановлено статтею 9 Закону, статтею 29 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», а також Правилами та умовами нанесення знаку відповідності технічним регламентам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184 «Про затвердження форми, опису знаку відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням будівельної продукції в обіг.

Для перевірки складеної декларації показників будівельної продукції та нанесеного знаку відповідності технічним регламентам на їх відповідність вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» можна скористатись Загальними вимогами, що додаються.

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