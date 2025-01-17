В ГИАМ объяснили, как убедиться, что составленная Декларация показателей строительной продукции отвечает требованиям закона

Согласно закону, знак соответствия техническим регламентам наносится на строительную продукцию, в отношении которой производителем составлена декларация показателей.

Фото: mind.ua

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины объяснила, как убедиться, что составлена ​​декларация показателей строительной продукции и нанесеный знак соответствия техническим регламентам отвечают требованиям Закона Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке».

Так, в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке» (далее – Закон) если строительная продукция охватывается национальным стандартом для целей применения настоящего Закона или соответствует выводу о технической приемлемости, выданном по нему, производитель составляет декларацию показателей при введении такой продукции в обращении. Производитель путем составления декларации показателей берет на себя ответственность за соответствие строительной продукции таким задекларированным показателям.

Согласно статье 6 Закона декларация показателей составляется с использованием Единой государственной электронной системы в сфере строительства по форме и согласно Инструкции, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2021 № 1458 «Некоторые вопросы предоставления строительной продукции на рынке».

Согласно статье 8 Закона знак соответствия техническим регламентам наносится на строительную продукцию, в отношении которой изготовителем составлена ​​декларация показателей.

Производитель путем нанесения знака соответствия техническим регламентам, осуществляемым им или его уполномоченным представителем, берет на себя ответственность за соответствие строительной продукции задекларированным показателям, а также за ее соответствие всем применимым требованиям, определенным настоящим Законом и соответствующими техническими регламентами, которыми предусмотрено нанесение знака соответствия техническим регламентом.

Правила и условия нанесения знака соответствия техническим регламентам установлены статьей 9 Закона, статьей 29 Закона Украины «О технических регламентах и ​​оценке соответствия», а также Правилами и условиями нанесения знака соответствия техническим регламентам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2015 утверждение формы, описания знака соответствия техническим регламентам, правилам и условиям его нанесения».

Знак соответствия техническим регламентам наносится перед вводом строительной продукции в обращение.

Для проверки составленной декларации показателей строительной продукции и нанесенного знака соответствия техническим регламентам на их соответствие требованиям Закона Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке» можно воспользоваться прилагаемыми Общими требованиями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.