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Инженера одного из филиалов УЗ задержали за вымогательство $2000 взятки за подключение к трансформаторной подстанции

20:13, 17 января 2025
Главного инженера одного из филиалов «Укрзализныци» задержали во время получения 1500 долларов.
Инженера одного из филиалов УЗ задержали за вымогательство $2000 взятки за подключение к трансформаторной подстанции
Фото: Киевская городская прокуратура
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Главному инженеру одного из филиалов АО «Укрзализныця» сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Инцидент произошел в рамках уголовного производства по факту вымогательства 2000 долларов США за подключение к трансформаторной подстанции. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что к инженеру обратился представитель предпринимателя для подписания согласительного письма на подключение к подстанции, принадлежащей филиалу «Укрзализныци». Чиновник сообщил о возможных трудностях с подписанием документа, но пообещал решить вопрос за 2000 долларов США.

Во время получения части суммы - 1500 долларов - главного инженера задержали. По результатам расследования ему сообщено о подозрении.

Согласно действующему законодательству, за вымогательство и получение взятки инженеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, а также конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности.

Фото: Киевская городская прокуратура

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прокуратура Киев Укрзализныця электроэнергия

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