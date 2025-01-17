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Інженера однієї з філій УЗ затримали за вимагання $2000 хабаря за підключення до трансформаторної підстанції

20:13, 17 січня 2025
Головного інженера однієї з філій «Укрзалізниці» затримали під час отримання 1500 доларів.
Інженера однієї з філій УЗ затримали за вимагання $2000 хабаря за підключення до трансформаторної підстанції
Фото: Київська міська прокуратура
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Головному інженеру однієї з філій АТ «Укрзалізниця» повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Інцидент стався у рамках кримінального провадження за фактом вимагання 2000 доларів США за підключення до трансформаторної підстанції. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до інженера звернувся представник підприємця для підписання погоджувального листа на підключення до підстанції, що належить філії «Укрзалізниці». Посадовець повідомив про можливі труднощі з підписанням документа, але пообіцяв вирішити питання за 2000 доларів США.

Під час отримання частини суми — 1500 доларів — головного інженера затримали. За результатами розслідування йому повідомлено про підозру.

Згідно з чинним законодавством, за вимагання та одержання хабаря інженеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, а також конфіскація майна та позбавлення права обіймати певні посади.

Фото: Київська міська прокуратура

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прокуратура Київ Укрзалізниця електроенергія

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