Практика судів
  1. Суспільство

На тлі скорочення пропозиції в Україні за тиждень подорожчав популярний овоч

19:55, 17 січня 2025
Тепличні помідори в Україні зараз реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня минулого року.
На тлі скорочення пропозиції в Україні за тиждень подорожчав популярний овоч
Джерело фото: Davies Designs Studio / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьогодні тепличні томати на ринку України гуртом пропонують до продажу по 85-105 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє галузеве видання EastFruit.

Помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку цього тижня дозволило продавцям підвищити відпускні ціни в даному сегменті, зазначають аналітики проєкту.

Водночас, експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит як з боку гуртових компаній, так і роздрібних мереж.

Як вказується, зараз тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Держстат опублікував, як змінилися ціни в Україні. Зокрема, як вказується у звіті, на споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. На 5,2–1,0% подорожчали масло, соняшникова олія, молоко та молочні продукти, овочі, продукти переробки зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби, свинина. Водночас на 1,5% знизилися ціни на яйця.

Також раніше повідомлялося, що капуста стала найбільш дорогим овочем борщового набору.

А ціни на яблука сягнули найвищої позначки за останні 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області