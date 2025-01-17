На тлі скорочення пропозиції в Україні за тиждень подорожчав популярний овоч

Тепличні помідори в Україні зараз реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня минулого року.

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Сьогодні тепличні томати на ринку України гуртом пропонують до продажу по 85-105 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє галузеве видання EastFruit.

Помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку цього тижня дозволило продавцям підвищити відпускні ціни в даному сегменті, зазначають аналітики проєкту.

Водночас, експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит як з боку гуртових компаній, так і роздрібних мереж.

Як вказується, зараз тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Держстат опублікував, як змінилися ціни в Україні. Зокрема, як вказується у звіті, на споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. На 5,2–1,0% подорожчали масло, соняшникова олія, молоко та молочні продукти, овочі, продукти переробки зернових, хліб, яловичина, риба та продукти з риби, макаронні вироби, свинина. Водночас на 1,5% знизилися ціни на яйця.

Також раніше повідомлялося, що капуста стала найбільш дорогим овочем борщового набору.

А ціни на яблука сягнули найвищої позначки за останні 8 років.

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