На фоне сокращения предложения в Украине за неделю подорожал популярный овощ

Тепличные помидоры в Украине сейчас реализуются в среднем на 36% дороже, чем в середине января прошлого года.

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Сегодня тепличные томаты на рынке Украины оптом предлагают к продаже по 85-105 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце минувшей недели. Об этом сообщает отраслевое издание EastFruit.

Заметное сокращение предложения тепличных помидоров на украинском рынке на этой неделе позволило продавцам увеличить отпускные цены в данном сегменте, отмечают аналитики проекта.

В то же время, эксперты отмечают, что более существенно повысить цены продавцы не рискуют, учитывая очень слабый спрос как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

Как указывается, сейчас тепличные помидоры в Украине уже реализуются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года. Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе помидоры снова начнут дешеветь после того, как нормализуются поставки турецких овощей на украинский рынок.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Госстат опубликовал, как изменились цены в Украине. В частности, как отмечается в отчете, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. На 5,2–1,0% подорожали масло, масло подсолнечное, молоко и молочные продукты, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, говядина, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, свинина. В то же время на 1,5% снизились цены на яйца.

Также ранее сообщалось, что капуста стала самым дорогим овощем борщового набора.

А цены на яблоки достигли самой высокой отметки за последние 8 лет.

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