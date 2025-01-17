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В Одессе парень оформил на любимую 13 кредитов — девушка «задолжала» банкам 80 тысяч гривен

23:12, 17 января 2025
Злоумышленники в течение двух месяцев злоумышленник оформил на имя девушки 13 кредитов на общую сумму более 80 000 гривен.
В Одессе парень оформил на любимую 13 кредитов — девушка «задолжала» банкам 80 тысяч гривен
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В Одессе 21-летний молодой человек оформил на свою любимую девушку 13 кредитов. Он нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму более 80 000 гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители указывают, что житель Одессы попал в поле зрения полиции в сентябре прошлого года, когда на него пожаловался однокурсник.

Тогда полицейские установили, что молодой человек сообщал однокурсникам, знакомой девушке и преподавательнице вуза, в котором учился, вымышленные истории о личных проблемах, просил деньги в долг, ноутбуки якобы для подготовки презентаций и рефератов на обучение, обещая вернуть, но не собираясь этого делать. Ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более 184 тысяч гривен. Это дело находится в суде.

Указывается, что в декабре 2024 года об очередных противоправных действиях молодого человека в полицию сообщила его 18-летняя девушка.

Так, воспользовавшись доверием любимой, молодой человек брал у нее мобильный телефон якобы для пользования мессенджерами, а на самом деле заходил в ее личный кабинет в интернет-банкинге и на сайты финансовых компаний и оформлял на ее имя микрозаймы, присваивая средства.

Полицейские возбудили уголовное производство по данному факту и установили, что в течение двух месяцев злоумышленник оформил на имя девушки 13 кредитов на общую сумму более 80 000 гривен.

«Мы собрали достаточное количество доказательств и сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Речь идет о завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, в частности, повторно. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 600 тысяч гривен. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы», – сообщил следователь территориального подразделения полиции Вячеслав Колбасенко.

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