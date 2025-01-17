В Одесі хлопець оформив на кохану 13 кредитів — дівчина «заборгувала» банкам 80 тисяч гривень

Зловмисникивпродовж двох місяців зловмисник оформив на імʼя дівчини 13 кредитів на загальну суму понад 80 000 гривень.

В Одесі 21-річний хлопець оформив на свою кохану дівчину 13 кредитів. Він спричинив потерпілій матеріальний збиток на суму понад 80 000 гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці вказують, що житель Одеси потрапив у поле зору поліції у вересні минулого року, коли на нього поскаржився однокурсник.

Тоді поліцейські встановили, що молодик повідомляв однокурсникам, знайомій дівчині та викладачці вишу, в якому навчався, вигадані історії про особисті проблеми, просив гроші в борг, ноутбуки нібито для підготовки презентацій та рефератів на навчання, обіцяючи повернути, але не збираючись цього робити. Збиток, спричинений потерпілим, сягнув понад 184 тисячі гривень. Ця справа наразі знаходиться в суді.

Вказується, що у грудні 2024 року про чергові протиправні дії молодика в поліцію повідомила його 18-річна дівчина.

Так, скориставшись довірою коханої, молодик брав у неї мобільний телефон нібито для користування месенджерами, а насправді заходив у її особистий кабінет в інтернет-банкінгу та на сайти фінансових компаній і оформляв на її імʼя мікрозайми, привласнюючи кошти.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за даним фактом і встановили, що впродовж двох місяців зловмисник оформив на імʼя дівчини 13 кредитів на загальну суму понад 80 000 гривень.

«Ми зібрали достатню кількість доказів і повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема повторно. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 600 тисяч гривень. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси», - повідомив слідчий територіального підрозділу поліції В’ячеслав Колбасенко.

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