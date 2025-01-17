Кабмін може розглянути підвищення зарплат поліцейським, — очільник МВС Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що зарплати полійцейських вже два роки як не індексуються.

Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що уряд може розглянути питання підвищення заробітних плат для поліцейських. Про це він сказав під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

Клименко зазначив, що заробітна плата поліцейських уже два роки не індексувалась і, відповідно, не зростала. Водночас поліцейські отримують додаткові виплати: 10 тисяч гривень на всій території України та 30 тисяч гривень у регіонах, де ведуться бойові дії.

"В той же час ми будемо в уряді питання підвищення зарплати, можливо, подальше розглядати. Але це буде не огульно по всій державі", – розповів Клименко.

Він також додав, що станом на сьогодні середня зарплата у поліцейського складає 34 – 36 тисяч гривень.

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