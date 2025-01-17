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Будинок Маккалістерів із фільму «Сам удома» знайшов нового власника за $5,5 млн

19:40, 17 січня 2025
Знаменита оселя стала одним із символів різдвяного настрою для мільйонів глядачів по всьому світу.
Будинок Маккалістерів із фільму «Сам удома» знайшов нового власника за $5,5 млн
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Культовий будинок із легендарного фільму «Сам удома» продали за 5,5 мільйонів доларів. Особняк Маккалістерів розташований у передмісті Чикаго. Про це повідомляє Bloomberg.

Його попередні власники Тріша і Тім Джонсон виставили маєток на продаж за ціною $5,25 млн у травні 2024 року. Родина отримала кілька пропозицій, тому підвищила ціну.

«Хоча це кінець епохи для продавців, ми знаємо, що нові власники створять тут багато чудових спогадів», — сказала агентка з нерухомості.

Будинок з червоної цегли площею 530 кв. м використовували для зйомок фільму 1990 року з Маколеєм Калкіним «Сам удома».

Він має п’ять спалень і був відремонтований у 2018 році. Джонсони придбали його у 2016 році. Імена покупців не були названі, а інформація про продаж ще не оприлюднена в окружних документах.

Будинок стає туристичною пам'яткою під час свят, коли шанувальники кіно з'їжджаються, щоб побачити знакову цегляну будівлю.

«Мої клієнти повністю усвідомлюють культовий статус будинку та радість, яку він приносить багатьом людям, особливо під час свят. Вони справді сприймають його значення та розуміють, що це означає для шанувальників у всьому світі. Вони раді шанувати цю спадщину», - наголосила Лорі Німан з Christie’s International Real Estate, яка представляла покупців.

Маколей Калкін, якому було 10 років, коли фільм 1990 року вийшов на екрани, став зіркою після цього. Минулого року він сказав New York Times, що розглядав ідею придбати будинок «заради сміху», коли його виставили на продаж.

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США будинок

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