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Дом Маккалистеров из фильма «Один дома» нашел нового владельца за $5,5 млн

19:40, 17 января 2025
Знаменитый дом стал одним из символов рождественского настроения для миллионов зрителей по всему миру.
Дом Маккалистеров из фильма «Один дома» нашел нового владельца за $5,5 млн
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Культовый дом из легендарного фильма «Один дома» продали за 5,5 миллиона долларов. Особняк Маккалистеров расположен в Чикагском пригороде. Об этом сообщает Bloomberg.

Его предыдущие владельцы Триша и Тим Джонсон выставили поместье на продажу по цене $5,25 млн в мае 2024 года. Семья получила несколько предложений, потому повысила цену.

«Хотя это конец эпохи для продавцов, мы знаем, что новые владельцы создадут здесь много замечательных воспоминаний», - сказала агент по недвижимости.

Дом из красного кирпича площадью 530 кв. м использовали для съемок фильма 1990 года с Маколеем Калкиным «Один дома».

У него пять спален и был отремонтирован в 2018 году. Джонсоны приобрели его в 2016 году. Имена покупателей не были названы, а информация о продажах еще не обнародована в окружных документах.

Дом становится туристической достопримечательностью во время праздников, когда поклонники кино съезжаются, чтобы увидеть знаковое кирпичное здание.

«Мои клиенты полностью осознают культовый статус дома и радость, которую он приносит многим людям, особенно в праздники. Они действительно воспринимают его значение и понимают, что это значит для поклонников по всему миру. Они рады уважать это наследие», - подчеркнула Лори Неман из представлявшей покупателей Christie's International Real Estate.

Маколей Калкин, которому было 10 лет, когда фильм 1990 вышел на экраны, стал звездой после этого. В прошлом году он сказал New York Times, что рассматривал идею приобрести дом ради смеха, когда его выставили на продажу.

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США дом

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