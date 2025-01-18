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Як правильно стати на облік фізичній особі, яка займається незалежною професійною діяльністю

08:13, 18 січня 2025
Податкова пояснює, що протягом 10 календарних днів після реєстрації незалежної професійної діяльності та отримання свідоцтва про реєстрацію потрібно надіслати заяву до податкової за місцем проживання рекомендованим листом із описом вкладення.
Як правильно стати на облік фізичній особі, яка займається незалежною професійною діяльністю
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Податкова служба у Луганській області пояснює, який алгоритм дій для постановки на облік фізичної особи з незалежною діяльністю.

Зазначається, що для взяття на облік в контролюючому органі фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, необхідно у строк 10 календарних днів після державної реєстрації (реєстрації) незалежної професійної діяльності та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, подати особисто або через представника, надіслати поштою рекомендованим листом з описом вкладення до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання:

- заяву за формою №5-ОПП, наведену у додатку 8 до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №1588);

- копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, визначеного у пп. 1 п. 6.7 розд. VI Порядку №1588.

При поданні документів пред’являють оригінали зазначених документів та паспорт. Інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особи має бути підтверджено даними паспорта або витягом із відповідного реєстру територіальної громади.

Якщо фізична особа подає документи для взяття на облік через поштове відділення рекомендованим листом з описом вкладення, то копії документів повинні бути засвідчені нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію незалежної професійної діяльності.

У день отримання заяви за формою №5-ОПП фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, береться на облік у контролюючому органі. Довідка про взяття на облік за формою №34-ОПП надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік.

За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків у контролюючому органі за основним місцем обліку.

Надати відомості про адресу робочого місця шляхом подання до контролюючого органу за основним місцем обліку, протягом 10 робочих днів після взяття на облік, заяви про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, за формою №20-ОПП (далі – Заява за ф. №20-ОПП), наведеної у додатку 10 до Порядку №1588, або зазначити в заяві за ф. №5-ОПП під час взяття на облік.

Якщо робоче місце фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце постійного проживання, то необхідно поставити позначку у графі 16 розділу 3 Заяви за ф. №20-ОПП для взяття на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.

Якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначила дані про робоче місце (офіс) у заяві за ф. №5-ОПП під час взяття на облік у контролюючих органах, платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за ф. №20-ОПП.

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податкова

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