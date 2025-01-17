Правительство может рассмотреть повышение зарплат полицейским, — МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что зарплаты полицейских уже два года не индексируются.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правительство может рассмотреть вопрос повышения заработных плат для полицейских. Об этом он сказал во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде.

Клименко отметил, что заработная плата полицейских уже два года не индексировалась и, соответственно, не росла. В то же время, полицейские получают дополнительные выплаты: 10 тысяч гривен на всей территории Украины и 30 тысяч гривен в регионах, где ведутся боевые действия.

"В то же время мы будем в правительстве вопроса повышения зарплаты, возможно, далее рассматривать. Но это будет не огульно по всему государству", - рассказал Клименко.

Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день средняя зарплата у полицейского составляет 34 - 36 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.