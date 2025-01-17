Правительство может рассмотреть повышение зарплат полицейским, — МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правительство может рассмотреть вопрос повышения заработных плат для полицейских. Об этом он сказал во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде.
Клименко отметил, что заработная плата полицейских уже два года не индексировалась и, соответственно, не росла. В то же время, полицейские получают дополнительные выплаты: 10 тысяч гривен на всей территории Украины и 30 тысяч гривен в регионах, где ведутся боевые действия.
"В то же время мы будем в правительстве вопроса повышения зарплаты, возможно, далее рассматривать. Но это будет не огульно по всему государству", - рассказал Клименко.
Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день средняя зарплата у полицейского составляет 34 - 36 тысяч гривен.
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