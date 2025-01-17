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Пока отец на передовой, сын поджигает военные авто на заказ — суд в Виннице оставил под арестом 18-летнего парня

20:22, 17 января 2025
Молодой человек поджег машину военного в отставке и волонтера, за что ему обещали вознаграждение в 20 тысяч.
Пока отец на передовой, сын поджигает военные авто на заказ — суд в Виннице оставил под арестом 18-летнего парня
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Винницкий апелляционный суд решил оставить под стражей 18-летнего подозреваемого в поджоге автомобиля военнослужащего в отставке и волонтера. В то же время апелляционную жалобу адвоката нарушителя отклонил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Аргументы защитника, в частности, об устойчивых социальных связях подозреваемого и службе его отца в ВСУ на самом горячем направлении, об искреннем раскаянии и содействии следствию не убедили коллегию судей отменить постановление следственного судьи Винницкого городского суда и применить к подозреваемому домашний арест или определить более 60 с половиной тысяч гривен залога (дело №127/1084/25).

По мнению прокурора, ни одна из этих мер пресечения сдерживающим фактором для молодого человека не будет. Он считает определение городского суда законным, учитывая еще и то, что подозреваемому инкриминируют тяжкое преступление - действия в пользу государства-агрессора и в ущерб Украине.

По версии следствия, в начале января 18-летний парень из Хмельницкого района повредил микроавтобус жителя райцентра: облил его бензином и поджег. Полагал, что машина с камуфляжным узором принадлежит местному ТЦК. Задание находить и уничтожать огнем военные машины юноша получил от пользователя одного из интернет-мессенджеров. За это ему пообещали 20 тысяч гривен денежного вознаграждения.

Таким образом, парень подозревается в совершении действий, направленных на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Ему грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

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