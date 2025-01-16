У 2024 році ВРП звільнила 285 суддів, з них 6 — Верховного Суду

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – грудня 2024 року ухвалила рішення щодо звільнення 285 суддів.
За загальними обставинами звільнено 248 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 238 суддів, з яких:
147 суддів місцевих судів;
66 суддів апеляційних судів;
6 суддів Верховного Суду;
7 суддів Вищого адміністративного суду України;
3 судді Вищого господарського суду України;
9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 10 суддів місцевих судів.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 37 суддів, а саме:
за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 31;
на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 6.
Раніше повідомлялося, що ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів.
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