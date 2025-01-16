ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів

Рішення про внесення подань Президентові України про призначення п’ятьох суддів на посади до місцевих судів прийняли 16 січня.

У четвер, 16 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення п’ятьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Гули Уляни Іванівни – на посаду судді Господарського суду Івано-Франківської області;

Сердюк Наталії Володимирівни – на посаду судді Краснолиманського районного суду Донецької області;

Скиби Миколи Миколайовича – на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області;

Качмар Марії Ярославівни – на посаду судді Рокитнівського районного суду Рівненської області;

Фисун Лариси Станіславівни – на посаду судді Великоновосілківського районного суду Донецької області.

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