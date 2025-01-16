ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів

У четвер, 16 січня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення п’ятьох суддів на посади до місцевих судів, а саме:
Гули Уляни Іванівни – на посаду судді Господарського суду Івано-Франківської області;
Сердюк Наталії Володимирівни – на посаду судді Краснолиманського районного суду Донецької області;
Скиби Миколи Миколайовича – на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області;
Качмар Марії Ярославівни – на посаду судді Рокитнівського районного суду Рівненської області;
Фисун Лариси Станіславівни – на посаду судді Великоновосілківського районного суду Донецької області.
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