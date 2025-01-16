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В 2024 году ВСП уволил 285 судей, из них 6 — Верховного Суда

16:33, 16 января 2025
248 судей уволены по общим обстоятельствам и 37 судей — по особым обстоятельствам.
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Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – декабря 2024 принял решение об увольнении 285 судей.

По общим обстоятельствам уволено 248 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 238 судей, из которых:

147 судей местных судов;

66 судей апелляционных судов;

6 судей Верховного Суда;

7 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 10 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 37 судей, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного поступка – 31;

на основании подпункта 4 пункта 16 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 6.

Ранее сообщалось, что ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды.

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судья ВСП

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