В 2024 году ВСП уволил 285 судей, из них 6 — Верховного Суда

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января – декабря 2024 принял решение об увольнении 285 судей.
По общим обстоятельствам уволено 248 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 238 судей, из которых:
147 судей местных судов;
66 судей апелляционных судов;
6 судей Верховного Суда;
7 судей Высшего административного суда Украины;
3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 10 судей местных судов.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволено 37 судей, а именно:
за совершение существенного дисциплинарного поступка – 31;
на основании подпункта 4 пункта 16 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 6.
Ранее сообщалось, что ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды.
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