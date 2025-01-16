Затолкала младенца в пакет и выбросила в мусорный бак — в Черкасской области 25-летнюю женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка

По данным следствия, женщина родила ребенка в подсобном помещении магазина, но сразу после рождения убила его, нанеся смертельные телесные повреждения.

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В Черкасской области 25-летнюю женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Убитого ребенка нашли на свалке. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что жительница Золотоношского района в подсобном помещении магазина, где работала продавцом, самостоятельно родила дочь, которая не имела несовместимых с жизнью недостатков развития.

После родов женщина лишила ребенка жизни путем нанесения телесных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями. В результате этих травм ребенок умер.

Тело ребенка в пакете было обнаружено местным жителем на свалке.

Подозреваемой матери избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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