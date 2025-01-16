Затолкала младенца в пакет и выбросила в мусорный бак — в Черкасской области 25-летнюю женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка

В Черкасской области 25-летнюю женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Убитого ребенка нашли на свалке. Об этом сообщает областная прокуратура.
Следствие установило, что жительница Золотоношского района в подсобном помещении магазина, где работала продавцом, самостоятельно родила дочь, которая не имела несовместимых с жизнью недостатков развития.
После родов женщина лишила ребенка жизни путем нанесения телесных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями. В результате этих травм ребенок умер.
Тело ребенка в пакете было обнаружено местным жителем на свалке.
Подозреваемой матери избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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