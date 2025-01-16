Apple готовит новый сервис, который поможет следить за здоровьем

Он будет иметь отдельное приложение и потребует ежемесячной подписки.

Компания Apple планирует представить пользователям новый сервис с искусственным интеллектом для наблюдения за здоровьем. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на отчеты инсайдера Марка Гурмана.

Известно, что сервис войдет в подписку Apple One. Он будет иметь отдельное приложение и потребует ежемесячной подписки.

Это будет новая программа, которая будет помогать пользователям следить за здоровьем, улучшать пищевые привычки и помогать лучше спать.

В своих предварительных отчетах Марк Гурман сообщал, что это будет тренер, который будет использовать искусственный интеллект для предоставления пользователям советов по здоровью.

Идея нового сервиса состоит в том, чтобы использовать искусственный интеллект и данные из Apple Watch, чтобы вносить предложения и создавать обучающие программы, адаптированные под пользователя. В частности, сервис будет генерировать советы по питанию, сну и физическим упражнениям.

Еще одной возможной функцией нового сервиса будет использовать камеры устройств, чтобы отслеживать и корректировать форму пользователей во время тренировок. В этом плане это будет более развитая версия Fitness+, которая предоставит более целостный подход к тренировкам и физическим упражнениям.

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