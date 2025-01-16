ВСП продлил срок приема документов от кандидатов на должность заместителя председателя ССО

Конкурс на должность заместителя председателя ССО состоится 17 марта.

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Высший совет правосудия продлил срок приема документов от кандидатов на должность заместителя председателя Службы судебной охраны (по организации службы) до 25 февраля. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

В соответствии с предыдущим решением Совета от 12 декабря 2024 года № 3628/0/15-24 прием документов должен осуществляться до 16 января 2025 года.

«По состоянию на 9 января 2025 документы подал один кандидат.

В целях привлечения большего количества кандидатов срок подачи документов решено продлить», - заявили в ВСП.

Таким образом, прием документов будет осуществляться до 17:00 25 февраля 2025 года.

Полный перечень условий занятия вакантной должности заместителя председателя Службы судебной охраны (по организации службы) утвержден решением ВСП от 12.12. 2024 г. № 3628/0/15-24.

Конкурс на занятие указанной должности состоится 17 марта в 10.00.

Ранее сообщалось, что у главы Службы судебной охраны новый заместитель.

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