У главы Службы судебной охраны новый заместитель: что известно

Петр Талпа был руководителем управления Службы судебной охраны в Одесской области.

Высший совет правосудия 16 апреля 2024 года назначил на должность заместителя председателя Службы судебной охраны по организационно-управленческой деятельности Петра Талпу.

С 2019 года Петр Талпа являлся начальником Территориального управления Службы судебной охраны в Одесской области. До назначения на должность в структуре Судебной охраны Петр Талпа, в частности, работал в полиции на должности начальника Управления внутренней безопасности в Николаевской области ДВБ Национальной полиции.

1 марта 2024 года конкурсная комиссия определила Петра Талпу победителем конкурса на должность заместителя председателя ССО.

«Я уже пятый год работаю в Службе судебной охраны, то есть с начала ее существования. Я четко знаю и четко понимаю, в чем Служба нуждается прямо сейчас. Считаю, что в случае моего назначения я буду полезен как для службы, так и смогу поддержать нынешнего главу Службы, чтобы достичь результатов, которых от нас ожидают», - рассказал Петр Талпа членам ВСП.

Вместе с тем, у некоторых членов ВСП возникли вопросы, чем конкретно Петр Талпа будет заниматься в новой должности.

"Мои функции - это все, что связано с организацией работы Службы судебной охраны", - ответил Петр Талпа.

Также претендент на должность добавил, что в последние годы в деятельности Судебной охраны фиксируется определенный «застой».

«У меня есть опыт, я знаю, как обеспечить развитие Службы судебной охраны. В 2019 году, когда мне пришлось создавать управление ССО в Одессе, было сложнее», – сообщил Петр Талпа.

Когда члены ВСП снова попытались выяснить, что конкретно Петр Талпа планирует делать в должности заместителя председателя ССО, он сообщил, что предстоящие действия ему еще предстоит согласовать с председателем Службы Павлом Малыхиным.

«Некорректно без согласования с головой делать заявления», – отметил Петр Талпа.

Вместе с тем, он рассказал, что необходимо привести в соответствие штатную численность Службы судебной охраны, поскольку согласно штатному расписанию ССО должно насчитывать 9 700 сотрудников, тогда как по факту в структуре Службы работают 4 200 сотрудников.

Кроме того, необходимо решить вопрос надлежащего финансирования Службы и улучшить ее материально-техническое обеспечение.

«Я понимаю, что деньги нам никто не даст. Но если разумно перераспределить уже имеющиеся средства, то их нам хватит, как на личный состав, так и материально-техническое обеспечение», - сообщил Петр Талпа.

Среди других проблем, нуждающихся в решении уже сейчас, по мнению Петра Талпы, это передача контроля над конвойными помещениями судов сотрудникам Службы судебной охраны во время судебных процессов.

«Конвойные помещения в судах, как и доставляемых под конвоем лиц, мы не контролируем с точки зрения безопасности. Надо вместе с МВД решить этот вопрос», – рассказал Петр Талпа.

"Первые результаты я обещаю через три месяца", - напоследок пообещал членам ВСП Петр Талпа.

В итоге, Совет правосудия единогласно проголосовал за назначение Петра Талпы на должность заместителя председателя Службы судебной охраны.

Напомним, что 2 апреля с должности заместителя председателя Службы судебной охраны уволился Павел Трясун.

А 2 ноября 2023 года Высший совет правосудия назначил на должность главы ССО Павла Малыхина.

Автор: Вячеслав Хрипун

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