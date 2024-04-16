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При наличии обстоятельств, подтверждающих невиновность осужденного, пересмотр судебного решения сроками не ограничен – Верховный Суд

14:50, 16 апреля 2024
Если осужденный в заявлении указывает на существование вновь открывшихся обстоятельств, которые, по его мнению, подтверждают его невиновность в совершении преступления, то в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 461 УПК пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам срокам не ограничен.
При наличии обстоятельств, подтверждающих невиновность осужденного, пересмотр судебного решения сроками не ограничен – Верховный Суд
Источник фото: pixabay.com
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Суд не может вернуть заявление осужденного о пересмотре приговора относительно него по вновь открывшимся обстоятельствам на основании нарушения сроков обращения в суд, если в нем указано, что на момент вынесения приговора суду не было известно о совершении уголовного правонарушения другим лицом, то есть указанные обстоятельства, которые подтверждают невиновность осужденного.

Місцевий суд, із яким погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, вироком від 20 травня 2015 року визнав особу винуватою і засудив за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Засуджений у черговий раз звернувся до місцевого суду із заявою про перегляд зазначеного вироку щодо нього за нововиявленими обставинами, вказавши, що під час розгляду кримінального провадження суду не був відомий той факт, що кримінальне правопорушення вчинено іншою особою.

Місцевий суд, ухвалу якого апеляційний суд залишив без змін, повернув особі заяву через порушення строків звернення до суду.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що заява засудженого не була обмежена строками звернення до суду, оскільки в ній порушувалось питання щодо невинуватості особи.

ККС ВС у постанові від 26 березня 2024 року у справі № 401/1156/15-к (провадження № 51-3766км18) зазначив, що відповідно до ч. 4 ст. 461 КПК України за наявності обставин, які підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення, перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами строками не обмежено.

Засуджений у заяві вказував на існування нововиявлених обставин, які, на його думку, спростовують винуватість у вчиненні ним злочину. Таким чином, ухвалюючи рішення про повернення заяви засудженого на підставі ч. 1 ст. 461 КПК України, суди першої та апеляційної інстанцій не врахували цих обставин, через що допустили істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

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