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За наявності обставин, які підтверджують невинуватість засудженого, перегляд судового рішення строками не обмежено – Верховний Суд

14:50, 16 квітня 2024
Якщо засуджений у заяві вказує на існування нововиявлених обставин, які, на його думку, підтверджують його невинуватість у вчиненні злочину, то відповідно до вимог ч. 4 ст. 461 КПК перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами строками не обмежено.
За наявності обставин, які підтверджують невинуватість засудженого, перегляд судового рішення строками не обмежено – Верховний Суд
Джерело фото: pixabay.com
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Суд не може повернути заяву засудженого про перегляд вироку щодо нього за нововиявленими обставинами з підстав порушення строків звернення до суду, якщо в ній вказано, що на момент ухвалення вироку суду не було відомо про вчинення кримінального правопорушення іншою особою, тобто зазначені обставини, які підтверджують невинуватість засудженого.

Місцевий суд, із яким погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, вироком від 20 травня 2015 року визнав особу винуватою і засудив за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Засуджений у черговий раз звернувся до місцевого суду із заявою про перегляд зазначеного вироку щодо нього за нововиявленими обставинами, вказавши, що під час розгляду кримінального провадження суду не був відомий той факт, що кримінальне правопорушення вчинено іншою особою.

Місцевий суд, ухвалу якого апеляційний суд залишив без змін, повернув особі заяву через порушення строків звернення до суду.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що заява засудженого не була обмежена строками звернення до суду, оскільки в ній порушувалось питання щодо невинуватості особи.

ККС ВС у постанові від 26 березня 2024 року у справі № 401/1156/15-к (провадження № 51-3766км18) зазначив, що відповідно до ч. 4 ст. 461 КПК України за наявності обставин, які підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення, перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами строками не обмежено.

Засуджений у заяві вказував на існування нововиявлених обставин, які, на його думку, спростовують винуватість у вчиненні ним злочину. Таким чином, ухвалюючи рішення про повернення заяви засудженого на підставі ч. 1 ст. 461 КПК України, суди першої та апеляційної інстанцій не врахували цих обставин, через що допустили істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

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