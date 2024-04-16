ГУР: «Я ухилянт» ― це російська ІПСО для розколу українського суспільства

У ГУР заявили, що ворог хоче зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.

Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що рф проводить чергову інформаційну операцію проти України, зокрема, використовуючи начебто ухилянтів. Про це поінформували у пресслужбі ГУР.

«Останнім часом у ТікТок та інших соцмережах один за одним з’являються ролики, на яких нібито українські чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку та називають себе «ухилянтами». Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії - схвальні та критичні, але дискусії під цими відео тільки просувають їх у тренди», - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що для такого контенту були створені «народні» пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж - вихваляння «ухилянтів».

У відомстві додають, що синхронність появи численних пісень та відео, що «героїзують» чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.

«Вказана ІПСО - класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є «оборонці», а є «ухилянти». Мета таких дій ворога - зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння», - сказано у повідомленні.

У ГУР заявили, що кремлівська пропаганда не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи.

«Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел і завжди памʼятати, що можливістю жити і зокрема споживати різноманітний контент у соцмережах ми завдячуємо лише оборонцям України», - зазначили у ГУР.

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