ГУР: «Я уклонист» ― это российская ИПСО для раскола украинского общества

В ГУР заявили, что враг хочет сорвать мобилизацию и увеличить напряжение в обществе через внутреннее противостояние.

Фото: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что россия проводит очередную информационную операцию против Украины, в частности, используя якобы уклонистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

«В последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за границей на отдыхе и называют себя «уклонистами». Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории – одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды», – говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что для такого контента были созданы «народные» песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж – восхваление «уклонистов».

В ведомстве добавляют, что синхронность появления многочисленных песен и видео, «героизирующих» мужчин, отказывающихся стать в защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании.

«Указанная ИПСО – классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть «защитники», а есть «уклонисты». Цель таких действий врага – сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния», – сказано в сообщении.

В ГУР заявили, что кремлевская пропаганда не прекращает попыток взорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы.

«Призываем всех критически относиться к поступающей из анонимных источников информации и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины», - отметили в ГУР.

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