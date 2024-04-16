У голови Служби судової охорони новий заступник: що відомо

Петро Талпа був керівником управління Служби судової охорони у Одеській області.

Вища рада правосуддя 16 квітня 2024 року призначила на посаду заступника голови Служби судової охорони з організаційно-управлінської діяльності Петра Талпу.

З 2019 року Петро Талпа був начальником Територіального управління Служби судової охорони у Одеській області. До призначення на посаду в структурі Судової охорони Петро Талпа, зокрема, працював в поліції на посаді начальника Управління внутрішньої безпеки в Миколаївській області ДВБ Національної поліції.

1 березня 2024 року конкурсна комісія визначила Петра Талпу переможцем конкурсу на посаду заступника голови ССО.

«Я вже п’ятий рік працюю у Службі судової охорони, тобто з початку її існування. Я чітко знаю та чітко розумію, чого Служба потребує прямо зараз. Вважаю, що у разі мого призначення, я буду корисним як для служби, так і зможу підтримати нинішнього голову Служби, щоб досягнути результатів, яких від нас очікують», - розповів Петро Талпа членам ВРП.

Разом з тим, у деяких членів ВРП виникли питання, чим конкретно Петро Талпа буде займатися на новій посаді.

«Мої функції – це все, що пов’язане з організацією роботи Служби судової охорони», - відповів Петро Талпа.

Також претендент на посаду додав, що в останні роки у діяльності Судової охорони фіксується певний «застій».

«У мене є досвід, я знаю як забезпечити розвиток Служби судової охорони. У 2019 році, коли мені довелося створювати управління ССО в Одесі, було складніше»,- повідомив Петро Талпа.

Коли члени ВРП знов спробували з’ясувати, що конкретно Петро Талпа планує робити на посаді заступника голови ССО, то він повідомив, що майбутні дії йому ще потрібно узгодити з головою Служби Павлом Малихіним.

«Некоректно без погодження з головою робити заяви», - зазначив Петро Талпа.

Разом з тим він розповів, що необхідно привести у відповідність штатну чисельність Служби судової охорони, оскільки згідно із штатним розкладом ССО має налічувати 9 700 співробітників, тоді як по факту в структурі Служби працюють 4 200 співробітників.

Крім того, необхідне вирішити питання належного фінансування Служби та поліпшити її матеріально-технічного забезпечення.

«Я розумію, що гроші нам ніхто не дасть. Але якщо розумно перерозподілити вже наявні кошти, то їх нам вистачить, як на особовий склад, так і на матеріально-технічне забезпечення», - повідомив Петро Талпа.

Серед інших проблем, які потребують вирішення вже зараз, на думку Петра Талпи, є передача контролю за конвойними приміщеннями судів співробітникам Служби судової охорони під час судових процесів.

«Конвойні приміщення в судах, як і осіб, яких доставляють під конвоєм, ми не контролюємо з точки зору безпеки. Треба з МВС вирішити це питання», - розповів Петро Талпа.

«Перші результати я обіцяю через три місяці», - наостанок пообіцяв членам ВРП Петро Талпа.

У підсумку, Рада правосуддя одноголосно проголосувала за призначення Петра Талпи на посаду заступника голови Служби судової охорони.

Нагадаємо, що 2 квітня з посади заступника голови Служби судової охорони звільнився Павло Трясун.

А 2 листопада 2023 року Вища рада правосуддя призначила на посаду голови ССО Павла Малихіна.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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