Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

У голови Служби судової охорони новий заступник: що відомо

14:43, 16 квітня 2024
Петро Талпа був керівником управління Служби судової охорони у Одеській області.
У голови Служби судової охорони новий заступник: що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 16 квітня 2024 року призначила на посаду заступника голови Служби судової охорони з організаційно-управлінської діяльності Петра Талпу.

З 2019 року Петро Талпа був начальником Територіального управління Служби судової охорони у Одеській області. До призначення на посаду в структурі Судової охорони Петро Талпа, зокрема, працював в поліції на посаді начальника Управління внутрішньої безпеки в Миколаївській області ДВБ Національної поліції.

1 березня 2024 року конкурсна комісія визначила Петра Талпу переможцем конкурсу на посаду заступника голови ССО.

«Я вже п’ятий рік працюю у Службі судової охорони, тобто з початку її існування. Я чітко знаю та чітко розумію, чого Служба потребує прямо зараз. Вважаю, що у разі мого призначення, я буду корисним як для служби, так і зможу підтримати нинішнього голову Служби, щоб досягнути результатів, яких від нас очікують», - розповів Петро Талпа членам ВРП.

Разом з тим, у деяких членів ВРП виникли питання, чим конкретно Петро Талпа буде займатися на новій посаді.

«Мої функції – це все, що пов’язане з організацією роботи Служби судової охорони», - відповів Петро Талпа.

Також претендент на посаду додав, що в останні роки у діяльності Судової охорони фіксується певний «застій».

«У мене є досвід, я знаю як забезпечити розвиток Служби судової охорони. У 2019 році, коли мені довелося створювати управління ССО в Одесі, було складніше»,- повідомив Петро Талпа.

Коли члени ВРП знов спробували з’ясувати, що конкретно Петро Талпа планує робити на посаді заступника голови ССО, то він повідомив, що майбутні дії йому ще потрібно узгодити з головою Служби Павлом Малихіним.

«Некоректно без погодження з головою робити заяви», - зазначив Петро Талпа.

Разом з тим він розповів, що необхідно привести у відповідність штатну чисельність Служби судової охорони, оскільки згідно із штатним розкладом ССО має налічувати 9 700 співробітників, тоді як по факту в структурі Служби працюють 4 200 співробітників.

Крім того, необхідне вирішити питання належного фінансування Служби та поліпшити її матеріально-технічного забезпечення.

«Я розумію, що гроші нам ніхто не дасть. Але якщо розумно перерозподілити вже наявні кошти, то їх нам вистачить, як на особовий склад, так і на матеріально-технічне забезпечення», - повідомив Петро Талпа.

Серед інших проблем, які потребують вирішення вже зараз, на думку Петра Талпи, є передача контролю за конвойними приміщеннями судів співробітникам Служби судової охорони під час судових процесів.

«Конвойні приміщення в судах, як і осіб, яких доставляють під конвоєм, ми не контролюємо з точки зору безпеки. Треба з МВС вирішити це питання», - розповів Петро Талпа.

«Перші результати я обіцяю через три місяці», - наостанок пообіцяв членам ВРП Петро Талпа.

У підсумку, Рада правосуддя одноголосно проголосувала за призначення Петра Талпи на посаду заступника голови Служби судової охорони.

Нагадаємо, що 2 квітня з посади заступника голови Служби судової охорони звільнився Павло Трясун.

А 2 листопада 2023 року Вища рада правосуддя призначила на посаду голови ССО Павла Малихіна.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До кінця 2024 року Україна має схвалити план цифровізації Державної податкової служби

В рамках Ukraine Facility Україна зобов’язалася провести реформу Державної податкової служби

У голови Служби судової охорони новий заступник: що відомо

Петро Талпа був керівником управління Служби судової охорони у Одеській області.

Україна зобов’язалася створити Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та підприємств.

Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК

Втім, грубе порушення Україною взятих на себе зобов’язань з виконання реформ за Планом Ukraine Facility може призвести до зупинення виплат і навіть до вимог повернути надані кошти.

Суддя Верховного Суду Микола Русинчук звільнився у відставку

Перша відставка у Верховному Суді у 2024 році.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду