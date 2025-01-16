Практика судів
  1. Суд інфо

ВРП продовжила строк прийому документів від кандидатів на посаду заступника голови ССО

16:15, 16 січня 2025
Конкурс на зайняття посади заступника голови ССО відбудеться 17 березня.
ВРП продовжила строк прийому документів від кандидатів на посаду заступника голови ССО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя продовжила строк прийому документів від кандидатів на посаду заступника голови Служби судової охорони (з організації служби) до 25 лютого. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Відповідно до попереднього рішення Ради від 12 грудня 2024 року № 3628/0/15-24  прийом документів мав здійснюватися до 16 січня 2025 року.

«Станом на 9 січня 2025 року документи подав один кандидат.

З метою залучення більшої кількості кандидатів строк подачі документів вирішено продовжити», - заявили у ВРП.

Таким чином прийом документів здійснюватиметься до 17:00 25 лютого 2025 року.

Повний перелік умов для зайняття вакантної посади заступника голови Служби судової охорони (з організації служби) затверджено рішенням ВРП від 12.12. 2024 № 3628/0/15-24.

Конкурс на зайняття вказаної посади відбудеться 17 березня о 10:00.

Раніше ми писали, що у голови Служби судової охорони новий заступник

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП Служба судової охорони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про виключення права орендаря на прямий викуп державних і комунальних об’єктів

На думку депутатів, таким чином буде унеможливлено позаконкурентний викуп орендованого державного та комунального майна.

Долари та пляшка алкоголю — громадянка принесла подарунок для судді прямо в суд

Вища рада правосуддя попросила розібратися в цій історії прокуратуру.

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінка впливу на довкілля є ключовою для забезпечення екологічної безпеки

Оцінка впливу на довкілля є важливим інструментом для збереження природних ресурсів та екосистем для майбутніх поколінь – позиція Верховного Суду.

Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів

Також пропонується провести перевірку працівників АРМА на доброчесність.

Законопроекти про зміни до КПК щодо скасування підстав для закриття провадження не включили до порядку денного

Засідання Верховної Ради закрили, а законопроекти про скасування спливу строків як підстави для закриття провадження не включили до порядку денного.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро