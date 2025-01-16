ВРП продовжила строк прийому документів від кандидатів на посаду заступника голови ССО

Конкурс на зайняття посади заступника голови ССО відбудеться 17 березня.

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Вища рада правосуддя продовжила строк прийому документів від кандидатів на посаду заступника голови Служби судової охорони (з організації служби) до 25 лютого. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Відповідно до попереднього рішення Ради від 12 грудня 2024 року № 3628/0/15-24 прийом документів мав здійснюватися до 16 січня 2025 року.

«Станом на 9 січня 2025 року документи подав один кандидат.

З метою залучення більшої кількості кандидатів строк подачі документів вирішено продовжити», - заявили у ВРП.

Таким чином прийом документів здійснюватиметься до 17:00 25 лютого 2025 року.

Повний перелік умов для зайняття вакантної посади заступника голови Служби судової охорони (з організації служби) затверджено рішенням ВРП від 12.12. 2024 № 3628/0/15-24.

Конкурс на зайняття вказаної посади відбудеться 17 березня о 10:00.

Раніше ми писали, що у голови Служби судової охорони новий заступник

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