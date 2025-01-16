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Apple готує новий сервіс, який допомагатиме слідкувати за здоров’ям

18:57, 16 січня 2025
Він матиме окремий додаток і потребуватиме щомісячної підписки.
Apple готує новий сервіс, який допомагатиме слідкувати за здоров’ям
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Компанія Apple планує представити користувачам новий сервіс зі штучним інтелектом для слідкування за здоров’ям. Про це повідомляє 9to5Mac з посиланням на звіти інсайдера Марка Гурмана.

Відомо, що сервіс увійде до передплати Apple One. Він матиме окремий додаток і потребуватиме щомісячної підписки.

Це буде нова окрема програма, яка допомагатиме користувачам слідкувати за здоров’ям, покращувати харчові звички та допомагати краще спати.

У своїх попередніх звітах Марк Гурман повідомляв, що це буде тренер, який використовуватиме штучний інтелект для надання користувачам порад щодо здоров’я.

Ідея нового сервісу полягає у тому, щоб використовувати штучний інтелект та дані з Apple Watch, щоб вносити пропозиції та створювати навчальні програми, адаптовані під користувача. Зокрема сервіс генеруватиме поради щодо харчування, сну та фізичних вправ.

Ще однією можливою функцією нового сервісу буде використання камер пристроїв, щоб відстежувати та коригувати форму користувачів під час тренувань. У цьому плані це буде більш розвинута версія Fitness+, яка надаватиме більш цілісний підхід до тренувань та фізичних вправ.

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