Запхала немовля у пакет і викинула у сміттєвий бак — на Черкащині 25-річну жінку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини

За даними слідства, жінка народила дитину в підсобному приміщенні магазину, але одразу після народження вбила її, завдавши смертельних тілесних ушкоджень.

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На Черкащині 25-річну жінку підозрюють у вбивстві новонародженої дитини. Вбиту дитину знайшли на сміттєзвалищі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що мешканка Золотоніського району в підсобному приміщенні магазину, де працювала продавцем, самостійно народила доньку, яка не мала несумісних із життям вад розвитку.

Одразу після пологів жінка позбавила дитину життя шляхом нанесення тілесних ушкоджень у виді закритої черепно-мозкової травми з крововиливами. Внаслідок цих травм дитина померла.

Тіло дитини у пакеті було виявлено місцевим мешканцем на сміттєзвалищі.

Підозрюваній матері обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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