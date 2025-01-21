ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів

Вища рада правосуддя 21 січня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до місцевих судів.
Зокрема:
Гончарової-Парфьонової Ольги Олегівни – на посаду судді Ренійського районного суду Одеської області;
Радановича Григорія Михайловича – на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у 2024 році ВРП ухвалила 4 рішення про надання згоди на утримання судді під вартою.
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