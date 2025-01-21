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На Днепропетровщине мужчина воровал деньги у 67-летней матери пропавшего военного — он присвоил 870 тысяч гривен

21:44, 21 января 2025
Имея логин и пароль от интернет-банкинга, злоумышленник перечислял каждый раз от 5 до 40 тысяч гривен на свои счета.
На Днепропетровщине мужчина воровал деньги у 67-летней матери пропавшего военного — он присвоил 870 тысяч гривен
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В Днепропетровской области разоблачили 26-летнего мужчину, который, воспользовавшись доступом к телефону матери пропавшего защитника, похитил у нее 870 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что к правоохранителям обратилась 67-летняя потерпевшая. Женщина рассказала, что после получения выписки из банка по своей карточке для начислений она обнаружила отсутствие значительной суммы средств. По данному факту полиция начала досудебное расследование.

Следствие установило, что в конце лета 2023 года потерпевшая, не имея навыков использования мобильных приложений, обратилась к мужу своей подруги о помощи установить и настроить интернет-банкинг в своем телефоне.

«Мужчина не отказал, но его поразили суммы поступлений, и он решил тайно совершить преступление. Чтобы не привлекать внимание, знакомый придумывал разные поводы воспользоваться телефоном потерпевшей, когда она приходила в гости», — отметили в полиции.

Имея логин и пароль, злоумышленник каждый раз перечислял от 5 до 40 тысяч гривен на свои счета.

Следователи установили 41 факт тайного похищения средств с карты потерпевшей, которые вор совершил в течение года.

Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили деньги, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук, фискальные чеки на покупку золотых изделий и мебели. На изъятые вещдоки наложили арест.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная повторно в условиях военного положения) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

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