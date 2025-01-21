В ВККС напомнили, как подавать документы для участия в доборе на должность судьи местного суда

Прием документов для участия в отборе будет осуществляться в электронном виде — ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей напомнила, что прием документов для участия в доборе на должность судьи местного суда будет осуществляться в электронном виде через официальный веб-сайт Комиссии или по ссылке.

«Просим кандидатов авторизироваться путем входа в кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи», - заявили в ВККС.

В Комиссии отметили, что в случае возникновения проблем с авторизацией необходимо обратиться к специалистам управления информационных технологий Секретариата Комиссии:

устно – по телефону: 044-233-63-76, с понедельника по четверг – с 08:00 до 17:00 и в пятницу – с 08:00 до 15:45. Перерыв – ежедневно с 12:00 до 12:45;

письменно – по электронному адресу: [email protected]. В письменном обращении необходимо указать, в частности, контактный номер телефона и добавить скриншот ошибки.

«Информируем, что секретариат Комиссии принимает организационные меры для начала работы карты процедуры добора в кабинете. О возможности формирования набора документов для участия в доборе будет сообщено дополнительно», - добавили в ВККС.

Ранее ВККС утвердила новую форму заявления для участия в доборе на должность судьи местного суда.

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