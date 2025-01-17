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ВККС утвердила новую форму заявления для участия в отборе на должность судьи местного суда

13:17, 17 января 2025
Высшая квалификационная комиссия ввела изменения в анкетах для кандидатов на должность судьи.
ВККС утвердила новую форму заявления для участия в отборе на должность судьи местного суда
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила новую форму заявления об участии в отборе на должность судьи местного суда и внесла изменения в анкету кандидата. Соответствующее решение № 13/зп-25 было принято 15 января.

В заявлении, которое должны заполнить кандидаты, теперь необходимо указать одну или несколько специализаций суда на выбор. В частности, среди вариантов есть:

- административная специализация;

- административная и хозяйственная специализации;

- административная и общая (гражданская и уголовная) специализации;

- административная, хозяйственная и общая (гражданская и уголовная) специализации;

- хозяйственная специализация;

- хозяйственная и общая (гражданская и уголовная) специализации;

- общая (гражданская и уголовная) специализация.

Актуальную анкету публикуем ниже:

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суд судья ВККС

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